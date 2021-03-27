38 больных коронавирусом находятся под ИВЛ на Ставрополье

Минздрав Ставропольского края опубликовал актуальную статистику по коронавирусу в регионе. Согласно последним данным, 38 пациентов остаются под аппаратами ИВЛ.

Под медицинским наблюдением находятся 7574 человека. Стационарное лечение от коронавируса получают 1317 жителей Ставрополья. Из них 544 в среднетяжелом состоянии и 156 - в тяжелом. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

- В стационарах медучреждений свободны 23% коек, развернутых для оказания медицинской помощи больным коронавирусом и внебольничными пневмониями. Реанимационные койки так же свободны на 61%, - сообщает Минздрав.

Всего в лабораториях Ставрополья провели 1,5 млн исследований на коронавирус. Медики выявили выявили 50143 случая заражения, в том числе - 5136 среди детей. Побороли коронавирус 47057 человек, скончались - 1213.