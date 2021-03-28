В Ставрополе к ремонту улицы Труновой приступили досрочно

В Ставрополе возобновились работы по ремонту улицы Труновой. Сейчас дорожники занимаются дождевой канализацией, восстанавливая ее пропускную способность.

- Как только позволит погода, начнется ремонт покрытия проезжей части, - рассказали в пресс-службе администрации Ставрополя.

Реконструкция Трунова от Бурмистрова до Пригородной началась досрочно: были обновлены тротуары, но из-за снежной зимы работы были приостановлены. Как только погода позволила, дорожники приступили к работе.

- Для начала на участке демонтируют все старые элементы, выровняют поверхность дороги и обустроят свежее асфальтобетонное покрытие. Разметку нанесут из термопластика, зарекомендовавшего себя как очень стойкий материал, - пояснили в мэрии.

Реконструкция улицы проводится в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».