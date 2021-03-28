В Железноводске в пять раз снизилось число новых заболевших коронавирусом

В Железноводске значительно снизилось число новых заболевших коронавирусом.

- Еще в декабре еженедельный рост числа вновь заболевших составлял более 150 человек в неделю, тогда как в марте этот показатель cтал менее 30, - сообщает пресс-служба администрации Железноводска.

В мэрии отметили, что такого результата удалось добиться, благодаря введенным профилактическим мерам.

Отмечается, что риск завоза коронавируса отдыхающими и гостями курорта, а также риск передачи коронавируса между отдыхающими и обслуживающим персоналом санаторно-курортного комплекса практически равен нулю.

Только четыре человека из 50 тысяч отдыхающих, прибывших в Железноводск, оказались больны вирусом. Они были госпитализированы и после лечения продолжили отдых.

- Принимаются все необходимые меры для недопущения распространения инфекции среди жителей и отдыхающих. В марте уже открылись гостиницы и сейчас мы ждем дальнейшего смягчения ограничений на работу санаторно-гостиничного комплекса и проведение событийных культурно-спортивных мероприятий туристической направленности. Более того, санатории разработали специальные программы реабилитацию людей, переболевших коронавирусом, - заявил глава курортного города Евгений Моисеев, подчеркнув, что ждет гостей на курортное оздоровление.