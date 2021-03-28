На Ставрополье новая неделя начнется с мокрого снега

На территории Ставропольского края начало новой рабочей недели будет дождливым.

По данным ставропольского Гидрометцентра, 29 и 30 марта на территории региона местами ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем. Днем температура воздуха прогреется до 12 градусов выше нуля. В ночное время возможны минусовые температуры не ниже одного градуса.

В понедельник, 29 марта, скорость ветра в крае составит от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха - 7 – 12 градусов тепла. В краевом центре ожидается ветер от 8 до 10 метров в секунду при температуре 7 – 9 градусов выше нуля.

Во вторник, 30 марта, температура воздуха останется такой же, но местами возможны порывы ветра от 15 до 18 метров в секунду. В Ставрополе скорость ветра составит 15 – 17 метров в секунду. Температура воздуха ожидается от -1 до +1 ночью и +7… +9 днём.