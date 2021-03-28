В Пятигорске семиметровые ели украсили сквер имени Толстого

В Пятигорске в сквере имени Л.Н.Толстого высадили семиметровые голубые ели. Решение высадить новые хвойные приняли после того, как ветром была повалена одна из растущих тут ранее елей. Высадку деревьев производили при помощи специального оборудования.

- Для транспортировки и посадки новых деревьев провели целую спецоперацию. Привезли деревья на КАМАЗах, поднимали и опускали в большие лунки специальным манипулятором. А потом снимали сетку, чтобы хвойная красавица распушила свои ветки. Уже посадили две семиметровые голубые ели на месте утраченных вдоль улицы Дзержинского, - рассказали в пресс-службе администрации Пятигорска.

Планируется высадить еще две ели.

В мэрии добавили, что впереди еще высадка других деревьев и клумб, а также восстановление живой изгороди. При этом вид центральной клумбы, которая известна с советского времени всем гостям и жителям курортного города, будет сохранен.

Работы планируется завершить к 1 мая.