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Экономика28 марта 2021 13:27

На Ставрополье приступили к выпуску устройств для защиты металлических поверхностей от коррозии

Первая партия продукции доставлена в Астраханскую область и Казахстан для установки на нефтепроводных магистралях
Елена БЕРГЕлена БЕРГ
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На Ставрополье радиозавод «Сигнал» притупил к серийному производству устройств для защиты металлических поверхностей от коррозии.

Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров, который отметил, что новые станции катодной защиты показали рекордную производительность среди всех существующих аналогов.

- КПД ставропольских приборов составляет 98%. При этом цена разработанных устройств существенно ниже импортных, - рассказал глава региона.

Отмечается, что первая партия устройств отправлена в Астраханскую область и Казахстан для установки на нефтепроводных магистралях. Ставропольские устройства установлены взамен американских аналогов.