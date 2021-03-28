На Ставрополье приступили к выпуску устройств для защиты металлических поверхностей от коррозии

На Ставрополье радиозавод «Сигнал» притупил к серийному производству устройств для защиты металлических поверхностей от коррозии.

Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров, который отметил, что новые станции катодной защиты показали рекордную производительность среди всех существующих аналогов.

- КПД ставропольских приборов составляет 98%. При этом цена разработанных устройств существенно ниже импортных, - рассказал глава региона.

Отмечается, что первая партия устройств отправлена в Астраханскую область и Казахстан для установки на нефтепроводных магистралях. Ставропольские устройства установлены взамен американских аналогов.