В Невинномысске сильный оползень серьезно повредил водовод

В Невинномысске специалисты водоканала продолжают работу по восстановления водовода, который был поврежден сильным оползнем. Восстановительные работы идут к завершению.

- Остался последний участок трубы, деформированный оползнем, который необходимо вырезать и заменить. Если не выявятся новые порывы и трещины в трубе — вода уже сегодня днем поступит в дома жителей микрорайона Фабрика, - сообщили в администрации Невинномысска.

Отмечается, что на устранение коммунальной аварии были брошены все резервы, работникам пришлось трудится в круглосуточном режиме.

Из-за аварии без водоснабжения остались четыре тысячи жителей микрорайона "Фабрика".