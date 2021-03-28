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Происшествия28 марта 2021 14:50

На Ставрополье вылетевшая на «встречку» иномарка спровоцировала ДТП с тремя пострадавшими

В числе пассажиров с травмами – 16-летняя девушка
Елена БЕРГЕлена БЕРГ
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Авария с тремя пострадавшими произошла сегодня утром в Красногвардейском округе Ставропольского края.

Как сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья, на трассе «Ростов-на-Дону – Ставрополь» водитель Nissan по непонятной причине вылетел на встречную полосу, где столкнулся с отечественной «Ладой».

В результате аварии пострадал водитель и двое пассажиров «Лады», в числе которых и 16-летняя девушка.

- Других участников ДТП от травм уберегли ремни безопасности. На месте происшествия работают наряды ДПС, - рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.

По факту ДТП инициирована проверка.

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