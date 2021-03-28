В аварии в центре Ставрополя пострадали двое детей

Авария с пострадавшими произошла утром в воскресенье, 28 марта, в центре Ставрополя.

На перекрестке Голенева – Карла Маркса столкнулись две отечественных легковушки.

По предварительным данным, водитель «четырнадцатой» при повороте налево не пропустил «Ладу Калину», у которой было преимущество.

В результате столкновения травмы получили дети, которые находились в салоне «ВАЗ-2114». Оба ребенка 8 и 10 лет доставлены в больницу.

- Дети были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему удалось избежать тяжких последствий в результате автоаварии. Все причины и обстоятельства ДТП выясняются, - сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Ставрополя.

По факту ДТП проводится проверка.