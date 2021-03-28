В Ставропольском крае почти 70 тысяч человек завершили иммунизацию от коронавируса

На Ставрополье продолжается иммунизация населения от коронавируса. Так, вакцинацию завершили уже более 69 тысяч человек, а первым компонентом привиты более 96 тысяч человек

- Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 28 марта иммунизированы 96622 человека. Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 69974 ставропольчан, - рассказали в пресс-службе Минздрава по Ставропольскому краю.

За прошедшие сутки прививку первым компонентом получили 618 жителей региона, завершили иммунизацию 608 человек.

В ведомстве отметили, что вакцина доступна и пожилым людям старше 60 лет. На сегодняшний день вакцинированы уже 46399 человек из числа данной категории граждан.