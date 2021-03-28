Ставропольские гандболисты одержали юбилейную победу на чемпионате России

Ставропольские гандболисты победи в чемпионате России в мужской суперлиге. Для игроков команды «Виктор» эта победа стала десятой – юбилейной.

- На своей площадке наши земляки одолели соперников из снежинской команды «Сунгуль». Первый матч в присутствии зрителей стал большим спортивным праздником, - рассказал глава региона Владимиров.

Первый тайм завершился со счетом 14:7 в пользу ставропольской команды. По итогам второго тайма наша команда одержала победу со счетом 22:20.

Лучшим бомбардиром встречи стал капитан команды Виталий Мазуров, которому удалось забить 11 мячей.