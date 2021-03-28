В сквере в Ипатово появится светодинамический фонтан

В Ипатово в рамках благоустройства сквера по Ленинградской будет установлен светодинмический фонтан. Объект украсит сквер по просьбам местных жителей.

Работы по благоустройству сквера реализуются в рамках госпрограммы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций».

Помимо установки фонтана, в сквере планируют заменить освещение, уложить плитку, обустроить фотозону с топиарными фигурами и декоративной подсветкой. Появятся тут и светящиеся малые архитектурные формы, - сообщили в управлении по информполитике ПСК.