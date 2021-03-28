На Ставрополье к аппаратам ИВЛ подключены 44 пациента

В Ставропольском крае по состоянию на 28 марта 44 пациента с коронавирусной инфекцией подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 157 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. 543 пациента – в состоянии средней тяжести.

- Лечение в стационаре получают 1320 пациентов с подтвержденным коронавирусом, - сообщили в пресс-службе Минздрава по Ставропольскому краю.

Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 1217 жителей региона.

В Минздраве сообщили, что на сегодняшний день в больницах края свободны 23% коек для больных коронавирусом.