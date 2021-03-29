На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 1219

В Ставропольском крае за сутки от коронавируса скончались два пациента. Число умерших достигло 1219.
Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей. За вчерашний день болезнь победили 57 жителей края.
За весь период пандемии выздоровели 47203. За вчерашний день диагноз подтвердился еще у 53 жителей края. Число зараженных достигло 50295.
- Врачи борются за жизнь каждого, но, к сожалению, болезнь все еще несет опасность. За прошедший день скончались двое пациентов с подтвержденным диагнозом. Глубокие соболезнования их родным, - обратился Владимиров к ставропольцам.