В Ставропольском крае под колесами легковушки скончался 42-летний мужчина

Инцидент произошел 27 марта, около 22:00, на улице Ленина станицы Бекешевской предгорного округа.

Там водитель ВАЗ-21093 сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. От полученных травм 42-летниймужчина, местный житель, скончался на месте.

За рулем легковушки был 51-летний житель Ессентуков, который в момент аварии был трезв. За последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

По факту аварии проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается.

Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.