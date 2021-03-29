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Происшествия29 марта 2021 9:56

16-летний ставрополец обвиняется в осквернении мест захоронения

Он станцевал у архитектурно-скульптурной стелы «Вечная слава» памяти воинов и разместил видео в соцсетях
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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16-летний житель города Изобильного обвиняется в осквернении мест захоронения. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным следствия, 16 января 2021 года молодой человек, прогуливаясь по парку в селе Донском Труновского района, станцевал у архитектурно-скульптурной стелы «Вечная слава» памяти воинов, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.

Эти действия было снято на камеру. После этого герой инцидента с гордостью опубликовал этот видеоролик в соцсетях.

Следователь завершил расследование уголовного дела и направил его в надзорный орган для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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