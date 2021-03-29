В Дагестане при бурении скважины в Тарумовском районе были украдены миллионы

В Дагестане исполнительного директора субподрядной организации подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2015 году в Тарумовском районе бурили артезианскую скважину. Работы выполняла субподрядная организация. Исполнительным директором были представлены документы, согласно которым стоимость проведенных работ оценивалась в 6,5 млн рублей.

Проверка показала, что часть работ, которые указывались в документах, выполнили местные жители. Причем за собственные деньги. Более того, экспертиза выявила и завышение объема и стоимости работ на полтора млн рублей.

- Похищенными бюджетными денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинил администрации МР «Тарумовский район» ущерб на вышеуказанную сумму, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Дагестану.

По данному факту заведено уголовное дело.