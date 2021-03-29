Аэропорт Ставрополя с 3 апреля открывает рейс в Махачкалу

Международный аэропорт Минеральные Воды с 28 марта переходит на весенне-летнее расписание. Этот период продлится до 30 октября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Там же и добавили, что с новым сезоном аэропорт запускает и новые внутрироссийские направления.

Так, два раза в неделю будут летать самолеты в Нижневартовск, три раза – в Самару, по два раза – в Саратов, Белгород, Нижний Новгород, Ярославль. Между тем уже открыты рейсы в Ереван (до 5 рейсов), по одному рейсу в Гюмри, Бишкек и Ош.

С 31 марта откроется рейс в Шарджу (Объединенные Арабские Эмираты).

В рамках подготовки к весенне-летней навигации персонал прошел инструктаж, а вся аэродромная техника – техобслуживание. Специалисты проверили наземное оборудование и другие системы аэропорта.