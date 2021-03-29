В Ставропольском крае горожане лишились более 24 млн рублей из-за мошенников

В органы внутренних дел Ставрополья за прошлую неделю поступило 152 заявления от горожан о фактах мошенничества. Потерпевшие лишились в общей сложности более 24 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Так, на телефон 38-летней жительницы Ставрополя поступил звонок якобы от сотрудника банка. Мужчина сообщил, что с ее счета пытаются незаконно списать деньги, а также оформить кредит.

Когда женщина совершила предложенные злоумышленником действия, с ее банковского счета оперативно списались деньги.Позже женщине поступил еще один звонок — от лжесотрудника другого банка.

По его словам, на этом счете деньги тоже оказались в опасности. Чтобы предотвратить их списание, она перевела имеющиеся средства на «безопасный» счет.

Спустя время, ставропольчанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила более миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».