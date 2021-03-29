На Ставрополье вновь выросло число победивших коронавирус пациентов

Число выздоровевших пациентов увеличилось на 57 человек и в целом превышает 47,2 тысячи. Количество проводимых исследований на COVID-19 продолжает расти.

На сегодня общее число сделанных тестов составляет почти 1 миллион 510 тысяч. Тестирование дает возможность выявлять новые случаи заражения. Заболевшим оказывается помощь. Врачи борются за жизнь каждого, но, к сожалению, болезнь все еще несет опасность.

- За прошедший день скончались двое пациентов с подтвержденным диагнозом. Глубокие соболезнования их родным Для защиты от инфекции продолжается вакцинация. Также важно по-прежнему следовать мерам профилактики, ответственно относиться к своему здоровью. Берегите себя и не болейте! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

Ранее «КП-северный Кавказ» писала, что в России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 29 марта иммунизированы 96789 человек. Вторым компонентом, то есть полностью привит, 70101 ставропольчанин.

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 46473.