Подозреваемых в похищении и убийстве депутата в Северной Осетии арестовали

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В Северной Осетии заключили под стражу троих жителей Беслана, подозреваемых в похищении и убийстве 64-летнего депутата городской думы и бывшего директора аэропорта «Владикавказ» Тамерлана Торчинова. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского СКР, арестованы двое 35-летних и 44-летний мужчины, ранее давшие признательные показания и указавшие на место захоронения тела.

- В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение в похищении человека и убийстве. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в ведомстве.

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