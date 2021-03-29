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Происшествия29 марта 2021 15:10

На Ставрополье изъяли крупную партию контрафактного алкоголя и сигарет

Изъятый алкоголь был замаскирован под бренды различных марок
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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В Благодарненском городском округе Ставрополья правоохранители выявили крупную партию немаркированной алкогольной и табачной продукции.

Контрафакт нашли в продуктовых магазинах во время оперативных мероприятий. Изъятый алкоголь был замаскирован под бренды различных марок.

По заключению экспертизы его стоимость составила около 580 тысяч рублей. Владельцем немаркированной продукции оказался 33-летнийпредприниматель из Благодарненского городского округа.

Контрафакт он хранил у себя дома и в продуктовых магазинах его матери, чтобы потом сбыть. Против подозреваемого возбудили уголовное дело.

ЧП