На Ставрополье изъяли крупную партию контрафактного алкоголя и сигарет

В Благодарненском городском округе Ставрополья правоохранители выявили крупную партию немаркированной алкогольной и табачной продукции.

Контрафакт нашли в продуктовых магазинах во время оперативных мероприятий. Изъятый алкоголь был замаскирован под бренды различных марок.

По заключению экспертизы его стоимость составила около 580 тысяч рублей. Владельцем немаркированной продукции оказался 33-летнийпредприниматель из Благодарненского городского округа.

Контрафакт он хранил у себя дома и в продуктовых магазинах его матери, чтобы потом сбыть. Против подозреваемого возбудили уголовное дело.