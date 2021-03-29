В Ставрополе прошла научно-практическая конференция «Россия-2021: контуры будущего и актуальные вызовы»

На фото: Сергей Старовойтов

В Ставрополе 27 марта провели научно-практическую конференцию «Россия-2021: контуры будущего и актуальные вызовы». Ее организатором выступил экспертно-аналитический центр «Юг».

Предметом экспертной дискуссии стали особенности нового электорального цикла на Юге России, политические и внутриэлитные процессы, происходящие в регионах Юга России, обновленные губернаторские KPI, а также «кризис молодого поколения» и пути выхода из него.

Политолог Дмитрий Фетисов считает, что власти трудно найти общий язык с молодежью, потому что чиновники в большинстве своем не готовы воспринимать идеи и смыслы, которые генерирует молодое поколение.

По его словам, СКФО характеризуется высокой рождаемостью, но экономика в скором времени будет не в состоянии «переварить» эту рождаемость.

- Молодежь уезжает в более урбанизированные города, либо в мегаполисы. Перспективная молодежь, отучившись в крупном городе, находит работу и не возвращается в свои регионы. С этим нужно что-то делать. В первую очередь нам нужны меры поддержки и стимулирования внутреннего туризма. Молодежь в целом мало путешествует, - высказался Дмитрий Фетисов.

По его мнению, эффективным было бы возрождение практики детско-юношеского туризма.

- Кроме того, у нас есть молодежь, способная генерировать идеи, но власть их не слышит. Надо выявлять лидеров, видеть их. Лидера нельзя вырастить в тепличных условиях, его нужно выявить и поддержать, - подытожил он.

По мнению политического эксперта из Крыма Владимира Джараллы, не стоит полностью игнорировать и консервативные тенденции, которые также присущи определенной части молодого поколения.

- Пример Ставрополья, где можно говорить о таких тенденциях (в хорошем смысле), может стать примером для остальной России.

Например, он считает, что, несмотря на то, что в нашем крае не все любят вспоминать некоторых персонажей, Ставрополье - родина двух руководителей России.

- Поэтому не исключено, что в той части зала [где сидят молодые люди] находится будущий президент, - считает он.