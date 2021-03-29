«Россети Северный Кавказ» пресекли в Северной Осетии попытки хищения электроэнерги

С начала 2021 года энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» продолжили комплекс специальных мероприятий по борьбе с безучетным и бездоговорным потреблением электрической энергии.

Всего за два месяца текущего года специалисты компании провели 80 рейдов, по итогам которых обнаружили и пресекли 20 случаев хищения ресурса. Ущерб, причиненный энерговорами, превысил полмиллиона рублей (173 тысяч кВт.ч). Для сравнения - такой объем электроэнергии на протяжении пяти суток потребляет весь Ирафский район Северной Осетии с населением более 15 тысяч человек и десятками промышленных предприятий и социальных объектов.

Больше всего случаев энерговоровства выявили энергетики Моздокских и Октябрьских районных электросетей (РЭС) - суммарно 13 фактов нарушений на сумму почти 400 тысяч рублей. По всем фактам бездоговорного и безучетного потребления энергоресурса специалисты составили акты в соответствии с действующим законодательством.

Сведения переданы в правоохранительные органы республики для дальнейшего принятия мер. «Россети Северный Кавказ» напоминают, неучтенное потребление влечет наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет; на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей. При крупных размерах хищения электроэнергии потребитель несет уголовную ответственность: штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до 3-х лет.

Кроме того, энерговоровство приводит к неконтролируемой нагрузке на сеть, что становится причиной существенного снижения надежности электроснабжения потребителей. А главное, самовольное присоединение в подавляющем большинстве случаев выполняется с грубейшими нарушениями техники безопасности с риском для здоровья и жизни.