Юристу со Ставрополья грозит до 5 лет тюрьмы за мошенничество с клиентами

В Изобильном районе утвердили обвинение для адвоката, замешенного в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Летом 2019 года к юристу обратились две жительницы поселка Рыздвяный. Им нужно было оспорить завещание и пересмотреть вопрос с разделом долей. Адвокат согласился взяться за дело и решил, что сторонам не надо заключать письменный договор. Поверив на слова, женщины передали юристу 183 тысячи рублей. Он же в свою очередь возложенных на него обязанностей не выполнил.

Мужчину обвиняют в мошенничестве с причинением значительного ущерба.

- В настоящее время уголовное дело направлено в Изобильненский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция вменяемой обвиняемому статьи предусматривает наиболее строгое наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.