Самозанятые ставропольцы смогут получить льготные кредиты через портал госуслуг

До конца 2021 года у самозанятых россиян появится возможность подавать заявки на получение льготного кредита с помощью единого портала госуслуг.

Речь идет о тех людях, которые платят налог на профессиональный доход. Им доступны кредиты до 1 млн рублей сроком до трех лет (без обеспечения) или от 1 млн рублей до 5 млн рублей на срок до пяти лет (при наличии обеспечения).

Ставка составляет 7,5%. Выдает кредиты АО «МСП банк», поясняют на сайте Кабинета министров.

По данным краевого управления Федеральной налоговой службы, в Ставропольском крае зарегистрировано около 28 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход.

Ранее на самозанятых в условиях пандемии короновирусной инфекции были распространены некоторые меры господдержки малого и среднего бизнеса в рамках скорректированного нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Напомним, что физические лица и индивидуальные предприниматели, которые перешли на специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке – 4% или 6%.

В Ставропольском крае этот режим введен с 1 июля 2020 года.