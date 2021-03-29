«Россети Северный Кавказ» повышают надежность электроснабжения Чечни

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» модернизируют подстанцию (ПС) 110 кВ «Наурская», обеспечивающую электроснабжение свыше 35 тысяч жителей и 46 социально значимых объектов Наурского, Шелковского и Грозненского районов Чеченской Республики.

Комплекс мероприятий предусмотрен в рамках дополнительной программы управляемого АО «Чеченэнерго» по повышению надежности электросетевого комплекса республики в осенне-зимний период 2020 - 2021 гг.

- Благодаря принятым мерам мы максимально снизим риски выхода из строя энергооборудования, а значит, в разы повысим надежность электроснабжения потребителей трех районов Чеченской Республики, - отметил заместитель главного инженера АО «Чеченэнерго» Али Автарханов.

На объекте задействованы специалисты служб подстанций Северного участка электросетей, диагностики и изоляции оборудования, релейной защиты и автоматики - всего 12 человек. Работы на питающем центре энергетики планируют завершить в кратчайшие сроки.