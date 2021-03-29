С начала года более 50 взяток работникам ГИБДД пресекли с помощью камер

Главный госинспектор безопасности дорожного движения Ставропольского края Алексей Сафонов заявил, что в первые месяцы 2021 года борьба со взятками в ГИБДД дала свои плоды. 56 взяток не свершились.

Помогает в этом камеры реального времени в машинах полицейских. Срок хранения данных в них до года, также можно отследить разговор задержанного и сотрудника в формате онлайн.

Помимо камер в авто вмонтированы специальные автоматы для оплаты штрафов. Разобраться с нарушением можно прямо на месте. Отметим, если погасить штраф на месте, можно получить скидку в 50%.

НАПОМНИМ:

1800 нарушителей привлечены к ответственности на Ставрополье в рамках операции «Скорость»

За указанные правонарушения им грозит лишение права управления сроком до одного года (подробнее).