К 2022 году власти Ставрополья капитально благоустроят Новопавловск

В управлении по информационной политике Правительства Ставропольского края сообщили, что благоустройство Новопавловска начнется с приходом хорошей погоды. Власти пересмотрели политику благоустройства, теперь оно будет капитальным.

В ближайшее время планируют реализовать проект улучшения поймы реки Куры. Будет организовано открытое общественное пространство с казачьи куренем - там люди смогут провести свободное время и пообщаться.

Проект "Пойма реки Куры" выиграл в конкурсе "Малые города".

- Сегодня в каждом населенном пункте мы можем формировать новую среду. Нужна активность жителей, руководства территории, и все вопросы можно будет решить. Программа комфортной городской среды также будет выполнена в полном объеме, - рассказал о программе благоустройства малых городов губернатор региона Владимир Владимиров.

Напомним, Новопавловск - город с населением чуть больше 25 тысяч жителей. Является административным центром Кировского городского округа Ставропольского края.

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Сейчас параллельно с лечебными турами в крае активно развивают и другие перспективные направления (подробнее).