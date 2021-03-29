Губернатор Ставрополья проверил подготовку местных властей к «Культурному коду»

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров в официально Инстаграм-аккаунте поделился видео с поезди в Солнечнодольск. Он поговорил с местными властями, проконтролировал благоустроительные работы на центральной площади поселка.

Тракторы ровняют землю, уже закуплена плитка для укладки площади. Ремонтируют основные дороги.

Напомним, фестиваль уличного искусства "Культурный код" - крупное мероприятие для стрит-художников. Они украсят город уникальными полотнами, планируется приезд известных заграничных творцов.