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Общество29 марта 2021 19:06

Губернатор Ставрополья проверил подготовку местных властей к «Культурному коду»

Владимир Владимиров провел рабочую поездку в поселок Солнечнодольск, где пройдет крупный арт-фестиваль уличного искусства
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Глава Ставропольского края Владимир Владимиров в официально Инстаграм-аккаунте поделился видео с поезди в Солнечнодольск. Он поговорил с местными властями, проконтролировал благоустроительные работы на центральной площади поселка.

Тракторы ровняют землю, уже закуплена плитка для укладки площади. Ремонтируют основные дороги.

Напомним, фестиваль уличного искусства "Культурный код" - крупное мероприятие для стрит-художников. Они украсят город уникальными полотнами, планируется приезд известных заграничных творцов.