В 2021 году в Ипатовском округе реализуют 18 проектов местных инициатив за 33 млн

В Управлении по информполитике правительства Ставропольского края рассказали о планах продолжить благоустройство в Ипатовском городском округе. За этот год претворят в жизнь 18 народных проектов.

Благоустройство начали в 2020 году с села Лиман: установили освещение, скамейки, скульптуры и прочее. Парковая зона приобрела новый вид.

- В 2021 году продолжается обустройство тротуаров, дорожек, оформление площадок и клумб. Благоустройство парка стало естественным продолжением обновления центральной части села, - сказано в сообщении ведомства.

Общая сумма проектов составляет 33 млн рублей. На эти деньги облагородят еще 5 парков, сделают 5 новых детских площадок, отремонтируют 3 местных дороги, сделают тротуары. Благоустроят площадь перед ДК.

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