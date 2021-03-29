Через пару лет после капремонта жилой дом в Ставрополе начал разваливаться

Результаты протекшей крыши многоквартирного дома в Ставрополе Фото: Инстаграм

Пресс-служба управления Госжилинспекции в Ставропольском крае сообщила о результатах осмотра жилого дома в Ставрополе, жители которого пожаловались на проблемы после капитального ремонта. Сильно протекает крыша здания, фасад дал трещину.

Все квартиры верхнего этажа затопило. Всю ответственность понесет подрядчик, который и реализовывал капремонт.

- Будет проверена работа системы водостока, так как это одна из возможных причин плохого водоотведения с крыши, - заявил начальник управления жилищной инспекции Сергей Соболев.

Подрядчику выпишут предписание устранить все проблемы и понять их причину. Отметим, капремонт сделали в 2017 году.