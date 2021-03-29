Единая градостроительная база данных появится на Ставрополье в 2021 году

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на совещании с чиновниками сообщил, что в регионе появится государственная база градостроительства. Это облегчит задачи информирования и контроля подрядчиков и застройщиков.

В базу данных войдет больше 320 тысяч документов. Контролировать наполнение и динамичность базы будет министерство архитектуры и строительства Ставропольского края.

- Не секрет, что на получение документов по земельным участкам, различных справок и разрешений на строительство сейчас тратится немало времени. Новая система должна упростить эту процедуру - перевести ее на принцип "одного окна", который уже реализован в других видах госуслуг, - заявил Владимиров.

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