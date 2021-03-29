40 новых автобус для Ставрополя закупят в 2021 году

Урбанист Андрей Черняков положительно оценил покупку новых автобусов для Ставрополя. По его мнению, лучшим решением было бы их отдать в троллейбусный парк, потому что особая нехватка машин есть именно на их маршрутах.

- Будет неплохо, если город получит эти автобусы. При этом надо понимать, что автобусы будут 2010-2011 года выпуска, - отметил урбанист.

Кстати, в 2020 году власти перевели троллейбусные парки Ставрополя и Пятигорска в региональную собственность. Теперь ответственность за исполнение обязанностей на маршрутах несут компетентные ведомства.

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