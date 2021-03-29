Производства Ставрополья выпустили товаров и услуг на 20 млрд в 2021 году

Северо-Кавказстат опубликовал экономические данные за первые месяцы 2021 года. В частности, исследовали работу производственной сферы Ставрополья.

За январь-февраль 2021 года крупные предприниматели выдали товаров и услуг на 20,2 млрд рублей, что на 11,3% больше показателей прошлого года. Предприятия промышленного производства составили почти 40% от общего оборота продукции.

- В объеме промышленного производства наибольшую долю (60,9%) занимают организации "обрабатывающих производств", отгрузившие продукции, работ и услуг на 4,8 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем в январе-феврале 2020 года, - сказано в сообщении пресс-службы.