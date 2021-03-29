На Ставрополье с начала 2021 года заселили 62 тыс. кв. метров жилплощади

По данным Северо-Кавказстата, с января по февраль 2021 года в эксплуатацию сдано 62,5 тыс. кв. метров жилой площади (в том числе частные дома). Это в 1,8 раза больше показателей 2020 года.

То есть власти региона проводят политику увеличение жилплощади для граждан Ставропольского края. Появляются новые многоквартирные дома, выплачивают социальные льготы на покупку нового жилья.

- Объем работ, выполненных крупными и средними организациями по виду деятельности "Строительство", составил 723,9 млн рублей, что в 2,2 раза больше соответствующего периода 2020 года, - сказано в сообщении пресс-службы.

НАПОМНИМ:

Единая градостроительная база данных появится на Ставрополье в 2021 году

В базе разместят информацию о земельных участках, нормативы строительства различных объектов и т.д. (подробнее).