Глава Ставрополя дал поручение усилить контроль над информационной безопасностью детей в интернете

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Дети и подростки – активные пользователи интернета и именно они во Всемирной паутине могут стать целью экстремистских группировок. Поэтому особое внимание нужно уделять развитию информационной грамотности в молодежной среде. Об этом говорилось на очередном заседании антитеррористической комиссии Ставрополя под председательством главы города Ивана Ульянченко.

Даже личная информация, персональные данные, размещенные в общем доступе, могут быть использованы для вовлечения детей в противоправную, в том числе экстремистскую, террористическую деятельность. В ставропольских школах регулярно организовываются занятия с учениками, где рассказывают, как избежать негативного влияния в соцсетях.

К слову, регулярно проводится повышение уровня профессиональной подготовки педагогов в области профилактики терроризма и экстремизма. К работе с молодежью привлекаются лидеры общественных национально-культурных организаций, в том числе молодежных, расположенных в Ставрополе.

Однако очевидно, что повышать информационную грамотность подрастающего поколения нужно всесторонне.

Поэтому желательно, чтобы и родители объясняли, что интернет позволяет любому человеку выдавать себя за кого угодно. И соблюдение осторожности — одно из главных правил безопасности детей в сети.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что прошли те времена, когда современными мобильными приложениями пользовались только молодежь. С каждым днем все большую популярность в Instagram и TikTok набирают бабушки и дедушки.

Они выходят в тренды, собирают очарованных в их образы подписчиков и взрывают сеть своими видео. Так, 84-летний Магомет Кагиев своей харизмой и непосредственностью чуть ли не затмил своего сына, известного в Карачаево-Черкесии блогера.