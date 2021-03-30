В Пятигорске отец с сыном ответят за продажу киселя, не отвечающего требованиям безопасности

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В Пятигорске против отца и сына возбудили уголовное дело по статье: «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным следствия, с мая по декабрь 2020 года мужчины купили ингредиенты для изготовления пищевого продукта – киселя, организовали его дальнейшее производство и продавали продукцию на одном из рынков в Пятигорске.

Согласно заключениям судебных медицинских экспертиз, в его состав входило токсичное вещество, оказывающее угнетающее действие на центральную нервную систему, вплоть до вреда средней степени тяжести.

Более того, у человека с повышенной аллергичностью, может вызвать анафилактический шок с возможным летальным исходом.

Следователи продолжают собирать необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.