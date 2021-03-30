На Ставрополье адвокат ответит за мошенничество

Фото: пресс-служба СКР Росии по Ставропольскому краю

Адвокат Ставропольской коллегии адвокатов обвиняется в мошенничестве. Так, в 2019 году к ней обратилась женщина со своей дочерью об изменении завещания, оставленного ее свекровью.

Адвокат воспользовалась доверием потерпевшей, а также отсутствием у женщин специальных познаний в области юриспруденции.

Злоумышленница не собиралась помогать клиенткам.Зато успела получить от них более 180 тысяч рублей.

Эти деньги предназначались якобы для назначения и проведения посмертной психолого-психиатрической судебной экспертизы для оспаривания завещания, оплаты его юридических услуг, оплаты госпошлины за подачу исковых заявлений, а также иных обязательств, которые он не собирался выполнять.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело. Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства.