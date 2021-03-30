На Ставрополье к 30 марта от коронавируса привились около 98 тысяч человек

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 30 марта иммунизированы 97925 человек, из них 1136 - накануне. Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 70718 ставропольчан.

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 47223.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что четыре человека скончались за сутки на Ставрополье от ковида. Число умерших достигло 1223. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Чтобы защититься от вируса, лучше всего пройти вакцинацию, которая становится все более доступной. Но пренебрегать мерами эпидбезопасности тоже не стоит. Берегите себя и не болейте! – обратился он к землякам.

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