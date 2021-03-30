В Арзгирском округе Ставрополья дороги отремонтируют сразу в четырех селах

В рамках поручений губернатора, данных во время последней «Прямой линии», в Арзгирском округе скоро приступят к ремонту дорог в четырех селах.

В селах Арзгир, Родниковское, Каменная Балка и Серафимовское в общей сложности отремонтируют 3,7 км дорог.

На эти цели из дорожного фонда края выделили более 24 млн рублей.

Аукционы уже проведены, контракты заключены, дорожные работы стартуют, как только позволит погода, сообщили в администрации округа. Завершить ремонт планируется до конца августа.

В целом по краю в нормативное состояние до конца 2021 года запланировано привести 180 км автодорог местного значения. В краевом бюджете на это предусмотрено 1,5 млрд рублей.