Прокурор Ставрополья Лоренц выехал на место массового отравления людей

Прокурор Ставропольского края Александр Лоренц выехал в село Марьины Колодцы, на место массового отравления местных жителей. По факту возбуждено уголовное дело по первой части 238 статьи УК РФ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

- По требованию прокурора организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Ход расследования уголовного дела и выяснение всех обстоятельств произошедшего находится на личном контроле прокурора Ставропольского края. В настоящее время надзорным ведомством продолжается проведение проверки, - сказано в сообщении Прокуратуры Ставрополья.

Согласно данным МЧС по Ставрополью, пострадали 39 человек, среди которых 24 - дети. Десять отравившихся госпитализированы, из них один ребенок. Правоохранительные органы устанавливают причину ЧП.