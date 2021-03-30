Глава Ставрополья поздравил с 60-летним юбилеем Героя труда Сергея Писарева

Приветственный адрес от губернатора передал глава Невинномысска

В Ставропольском крае 60-летний юбилей отмечает Героя труда Сергей Писарев, больше 35 лет работающий на предприятии «Невинномысский Азот». Сергея Алексеевича поздравил губернатор Владимир Владимиров и глава Невинномысска Михаил Миненков. Глава региона в приветственном адресе указал, что Писарев — образец целеустремленности и самого высокого профессионализма. А Михаил Миненков, передавший юбиляру адрес, пожелал богатырского здоровья и новых трудовых достижений.

В 2019 году заместитель начальника цеха химпредприятия Сергей Писарев удостоился высшей краевой награды «Герой труда Ставрополья». Начинал работать аппаратчиком абсорбции, за работу на совесть ни раз поощрялся отраслевыми и корпоративными наградами. Знаковым стало его участие в реализации проекта технического перевооружения и реконструкции цеха, благодаря которому производительность достигла рекордных показателей.