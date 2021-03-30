В Пятигорске в аварии пострадали четыре человека

В Пятигорске проезд на запрещающий сигнал светофора обернулся серьезным ДТП, в котором пострадали 4 человека, в том числе ребенок. Инцидент произошел сегодня, 30 марта, около 08:00, на улице Зеленой.

Там водитель автомобиля Опель Астра на регулируемом перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с двумя автомобилями Лада Калина.

Водители отечественных легковушек, один пассажир Калины и пассажир иномарки доставлены в больницу.

Годовалый пассажир Калины получил перелом бедра, в момент аварии ребенок находился в детском удерживающем устройстве, и именно автокресло уберегло от фатальных последствий для маленького пассажира при сильном столкновении. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

За рулем Опеля был 43-етний местный житель, который в момент ДТП был трезв.По факту происшествия проводится проверка.