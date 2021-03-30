Губернатор Ставрополья рекомендовал продлить ограничительные меры для людей старше 60 лет

На Ставрополье, несмотря на определенную стабилизацию эпидобстановки, сохраняется ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом.

–В этих условиях нужно рассмотреть целесообразность продления ограничительных мер для лиц старше 60 лет и усилить контроль за соблюдением профилактических мероприятий в общественных местах и на транспорте, – заявил губернатор Владимир Владимиров на заседании краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае растет число тех, кто победил болезнь: оно превысило уже 47,3 тысячи человек. Об этом утром 30 марта сообщил глава региона.

В том числе, в понедельник были выписаны 148 пациентов. Вместе с тем, зарегистрированы и новые случаи заболевания.

Их помогает выявлять тестирование на коронавирус. Так, за сутки диагноз подтвердился у 69 человек. Число зараженных в крае достигло 50364.