На Ставрополье работающие в красных зонах медики продолжат получать выплаты

Губернатор Ставрополья заявил, что необходимо продолжать поддерживать медиков, оказывающих помощь пациентам с COVID-19.

Они так же, каждый день продолжают нести свою нелегкую вахту, считает Владимир Владимиров:

- Поэтому я поручил продлить стимулирующие выплаты медикам, работающим в «красных зонах, - подчеркнул он.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья рекомендовал продлить ограничительные меры для людей старше 60 лет.

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