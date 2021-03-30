На Ставрополье расширят охват вакцинацией против COVID-19

В больницы Ставрополья поступают новые пациенты с COVID-19. И сам вирус никуда не исчез, заявил губернатор региона.

В этих обстоятельствах Владимир Владимиров поручил краевомуМинздраву вместе с Роспотребнадзором рассмотреть целесообразность продления ограничительных мер для лиц старше 60 лет.

- Кроме того, дал установку главам муниципальных образований проверить соблюдение профилактики в общественных местах и на транспорте. Эта работа должна быть усилена, чтобы избежать возвращения к более серьёзным мерам.

По мнению губернатора, создать иммунный барьер на пути коронавирусной инфекции должна помочь и прививочная кампания.

- Необходимо создать возможности для увеличения охвата вакцинацией - минимум, в четыре раза. Для этого нужно, с одной стороны, вести разъяснительную работу с людьми. Например, не все знают, что в нашем крае эффективность вакцины «Спутник V» составляет 94-96%. При этом, не зафиксировано ни одного серьезного случая осложнений от вакцинации, - объяснил Владимиров.

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