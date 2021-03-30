РСХБ: розничные депозиты остаются привлекательным инструментом

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Несмотря на крупнейший в истории приток частных инвесторов на фондовый рынок, у населения все еще остаётся большой запас финансовых средств, который они могут направить на вклады. Как отмечают в Россельхозбанке, ликвидность банковской системы остается на высоком уровне.

Повышение ставки рефинансирования, по мнению экспертов Россельхозбанка, не спровоцирует обратного перетока средств с фондового рынка в депозиты. Интерес физиков к инвестированию также не сказался критически на банковской ликвидности.

- В последний месяц мы наблюдали незначительный структурный дефицит банковской системы, но он не был связан с оттоком средств на фондовый рынок, а в большей мере был реакцией на размещения Минфина и займами государства. Ситуация быстро сменилась на структурный профицит. Сейчас у банков достаточно активов, за счет которых они могут привлечь финансирование у регулятора и других структур, в том числе Федерального казначейства, - отмечает начальник управления торговых операций на финансовых рынках Россельхозбанка Андрей Баранов.

По мнению эксперта, интерес к инструментам инвестирования сохранится.

- Привлечение средств на фондовый рынок - это позитивная тенденция, но важно, чтобы инвестор понимал разницу между разными инструментами, диверсифицировал свой подход по принципу «риск-доходность». Преимущество вклада - это стабильность и гарантия по доходу, которую фондовый рынок в полной мере обеспечить не может, - добавляет Баранов.