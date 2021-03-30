9 автобусных остановок появится на объездной дороге Невинномысска от ПРП И ЗИП

Администрация Невинномысска сообщила о продвижении ремонта на объездной дороге от улицы Калинина до улицы Апанасенко. Дорога соединяется два района - ПРП и ЗИП. Сейчас там уже заменили бордюры, восстановили тротуар.

Всего отремонтируют почти 3 км дороги, установить 9 остановок транспорта, 416 м пешеходных и 2980 м барьерных ограждений. А также провести освещение, поставить 5 светофоров и 146 знаков дорожного движения.

Дорожные работы реализуются в рамках нацпрограммы "Безопасные и качественные автомобильные дороги", итог должен соответствовать федеральным нормативам.

Напомним, с начала 2021 года в Ставропольском крае активно исполняют предписания национального проекта, который требует интенсивного приведения региональных дорог в нормативное состояние.

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