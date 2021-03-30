В курортной зоне Железноводска устранили стихийную свалку

Пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщила о ликвидации стихийной свалки мусора жителей Железноводска. Во время проверки эксперты министерства и сотрудники администрации города-курорта обнаружили правонарушение.

Свалка находилась в курортной зоне Железноводска. Мэр города Евгений Моисеев прокомментировал безответственное поведение граждан.

- Мы не можем позволить себе такую "безобразную роскошь", как стихийные свалки. Работа по их ликвидации ведется круглогодично. Ведь экологическое благополучие и чистота курорта - это наши главные, градообразующие ценности. От них напрямую зависит состояние и сам факт наличия природных лечебных факторов, без которых города-курорта просто может не быть, - заявил глава Железноводска.